Завтра в Киеве - пасмурно, температура повысится до -2°

17:00, 8 февраля 2021
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Ночью температура упадет до -6°.

Завтра в Киеве ожидается пасмурная морозная погода / фото УНИАН / Денис Прядко
Завтра в Киеве ожидается пасмурная морозная погода / фото УНИАН / Денис Прядко

Во вторник, 9 февраля, в Киеве днем потеплеет до -2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Завтра в Украине потеплеет и несколько областей зальют дожди (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -6°, а днем столбики термометров покажут -2°.

Весь день будет наблюдаться облачность.

Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.

Атмосферное давление 736 мм ртутного столба.

Народные приметы 9 февраля

Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

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Автор: Елена Пилипчак

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