Завтра в Киеве - пасмурно, температура повысится до -2°
Ночью температура упадет до -6°.
Во вторник, 9 февраля, в Киеве днем потеплеет до -2°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра в Украине потеплеет и несколько областей зальют дожди (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -6°, а днем столбики термометров покажут -2°.
Весь день будет наблюдаться облачность.
Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.
Атмосферное давление 736 мм ртутного столба.
Народные приметы 9 февраля
Если облака в этот день идут против ветра - к метели.
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Ощущается как:-6 °
Мин./макс. температура:-3° / +2°
Влажность:65 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:09
Закат17:38
Видимость:16 км
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