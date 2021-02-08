Завтра в Киеве - пасмурно, температура повысится до -2°

Ночью температура упадет до -6°.

Завтра в Киеве ожидается пасмурная морозная погода / фото УНИАН / Денис Прядко

Во вторник, 9 февраля, в Киеве днем потеплеет до -2°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -6°, а днем столбики термометров покажут -2°.

Весь день будет наблюдаться облачность.

Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.

Атмосферное давление 736 мм ртутного столба.

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Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

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