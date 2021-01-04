Завтра в Киеве температура днем упадет до 0°
В столице начнется медленное похолодание.
Во вторник, 5 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем поднимется максимум до 0°. Без осадков.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,7 м/с.
Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.
Народный прогноз на 5 января
В народном календаре 5 января - день Василия и Эмилия. Январь - половина зимы. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.
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