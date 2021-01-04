Завтра в Киеве температура днем упадет до 0°

17:00, 4 января 2021
16
Прослушать
Остановить

В столице начнется медленное похолодание.

Завтра в Киеве будет пасмурно / Фото REUTERS
Завтра в Киеве будет пасмурно / Фото REUTERS

Во вторник, 5 января, в Киеве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Украину зальют дожди, на юге аномально потеплеет: прогноз погоды на завтра (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -1°, а днем поднимется максимум до 0°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4,7 м/с. 

Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.

Народный прогноз на 5 января

В народном календаре 5 января - день Василия и Эмилия. Январь - половина зимы. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодазимаянварьпогода в Киевепрогноз погоды в Киевезима в Киевезима в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
83 %
753 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять