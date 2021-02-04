Температура в Киеве упадет до -12°: прогноз погоды на завтра
Киевлян ожидает облачная погода.
В пятницу, 5 февраля, в Киеве днем похолодает до -5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -5°.
Весь день будет наблюдаться облачность.
Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.
Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.
Народные приметы 5 февраля
5 февраля - в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.
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