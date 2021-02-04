Температура в Киеве упадет до -12°: прогноз погоды на завтра

17:00, 4 февраля 2021
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Киевлян ожидает облачная погода.

В Киеве ударит легкий мороз / Фото ua.depositphotos.com
В Киеве ударит легкий мороз / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 5 февраля, в Киеве днем похолодает до -5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Зимова погода повертається: в Україні вдарить мороз до -15°, у двох областях піде сніг (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -5°.

Весь день будет наблюдаться облачность.

Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.

Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.

Народные приметы 5 февраля

5 февраля - в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.

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Автор: Елена Пилипчак

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