Температура в Киеве упадет до -12°: прогноз погоды на завтра

Киевлян ожидает облачная погода.

В Киеве ударит легкий мороз / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 5 февраля, в Киеве днем похолодает до -5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -5°.

Весь день будет наблюдаться облачность.

Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.

Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.

Народные приметы 5 февраля

5 февраля - в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.

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