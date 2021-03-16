Завтра в Киеве ожидается пасмурная погода с температурой до +5°
Осадки обойдут столицу стороной.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до 0°, а днем термометры покажут +5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Половину областей Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня (карта, видео)
Весь день в Киеве будет пасмурная погода без осадков.
Скорость ветра днем составит 4,5 м/с.
Атмосферное давление 739 мм ртутного столба.
Народные приметы 17 марта
17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.
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Погода в Украине
- Винница+10°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+9°... -1°
- Запорожье+10°... +3°
- Ивано-Франковск+3°... 0°
- Киев+8°... -1°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+6°... 0°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+6°... -1°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+12°... +4°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+3°... 0°
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+5° / +8°
Влажность:78 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:07:19
Закат19:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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