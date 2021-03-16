Завтра в Киеве ожидается пасмурная погода с температурой до +5°

Осадки обойдут столицу стороной.

Завтра в городе будет пасмурно / Фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до 0°, а днем термометры покажут +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день в Киеве будет пасмурная погода без осадков.

Скорость ветра днем составит 4,5 м/с.

Атмосферное давление 739 мм ртутного столба.

Народные приметы 17 марта

17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.

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