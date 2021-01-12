Завтра в Киеве будет облачно и бесснежно, температура днем упадет до -2°

Завтра снег обойдет столицу стороной.

Завтра в Киеве ожидается пасмурная погода / Фото УНИАН

В среду, 13 января, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров опустятся до -2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -5°, а днем поднимется максимум до 0°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 3,6 м/с.

Атмосферное давление - 743 мм рт. ст.

Народный прогноз на 13 января

13 — преподобной Мелании Римлянки. Так как у нас существует расхождение между Григорианским (светским) и Юлианским (церковным православным) календарем, украинцы празднуют Новый год дважды в году: 1 января — официальное празднование Нового года, а 14 января — носит название Старого Нового года. Поэтому в канун Старого Нового года украинцы празднуют щедрый вечер, или, как его еще называют в народе, праздник Маланки. В этот вечер считалось, можно узнать свою судьбу. Поэтому в ночь на Новый год гадали, особенно девушки, пытаясь узнать, когда и кто возьмет их замуж. А ребята ходили посевать, желая счастливого нового года. Если в ночь дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов. Если на Мелании (13 января) ветер ночью с юга — на теплое и сытое лето. Звезд в этот день на небе нет — ягод летом не ждать. Какая Маланка, такие и Петр с Павлом (12 июля). Несколько луковиц посыпали солью. Если утром соль набухла влагой, то вскоре пойдет дождь, стала совершенно мокрой — ливень. Смотрели, куда животное ляжет головой: к востоку — на урожай, к западу — на недород. Звездное небо — хорошо будут нестись куры. Много пушистого инея на деревьях — к урожаю зерновых и хорошему медосбору. Сильный мороз и падает малый снежок — на урожай хлеба, здоровье людей и животных; когда же тепло и без снега — на неурожай и болезни. Падает мягкий снег — на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым. Небо в звездах — урожай на бобы и горох. Если под старый Новый год хороший снег — сей гречиху. Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые и хороший медосбор. Если на Мелании оттепель, то ждали теплого лета.

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