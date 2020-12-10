Завтра небо Киева затянет тучами, температура повысится до 0°

В столице не ожидается осадков.

Завтра в Киеве ожидается пасмурная погода / REUTERS

В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -5°, а днем - поднимется максимум до 0°. Без осадков.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 6,7 м/с.

Атмосферное давление - 749 мм рт. ст.

Народный прогноз на 11 декабря

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — на лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В былые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

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