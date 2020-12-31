Новый год в Киеве начнется с дождя: температура достигнет +9°

1 января в Киеве ожидается облачная погода.

Завтра в Киеве ожидается дождь / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 1 января, в Киеве ожидается небольшая облачность. Столбики термометров повысятся до +9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +1°, а днем поднимется максимум до +9°. Небольшой дождь.

Ветер южного-восточного направления со скоростью до 5,2 м/с.

Атмосферное давление - 741 мм рт. ст.

Народный прогноз на 1 января

1 января - день памяти мученика Бонифатия, который помогает бороться с... похмельем. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега — урожай будет плохой. Если после Нового года облака плывут против ветра, то будет снег. Небо под Новый год в обильных звездах — будет урожай грибов. Новый год зиму до весны возвращает. Снег и тепло на Новый год — лето будет теплое и дождливое. Снег под Новый год добрый — сей гречиху. Каков день — таков и июль.

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