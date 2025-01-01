Температура будет немного выше нормы, и из-за этого снег надолго не задержится.

Погода в январе будет переменчивой. Если первые дни месяца пройдут в условиях достаточно теплой погоды, как для середины зимы, то дальше придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием. Об этом в интервью "Фактам" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в целом среднемесячная температура в январе ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

При этом самыми теплыми будут именно первые два дня января, когда температура в среднем будет достигать +3...+9°С днем. Затем погода начнет меняться, и 4-6 января станет заметно прохладнее. Но о каких-то трескучих морозах речь не идет: будет от -3°С до +3°С.

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А вот осадков будет ровно столько, сколько и должно быть.

"Если говорить о первых днях января, о первой декаде, то 2 января у нас еще без осадков. 3 января - на западе страны, 4 января - на Закарпатье и в Карпатах может быть дождь и мокрый снег. А 5 числа в южных областях небольшой дождь, и до 6 числа в Украине, кроме южной части, мокрый снег", - рассказала синоптик.

По ее словам, начиная с 4 января, атмосферные фронты будут поступать в Украину преимущественно с северо-запада. Однако это будут осадки "смешанной фазы" - мокрый снег, снег с дождем или просто дождь.

"То есть пока такого устойчивого снежного покрова не ожидается, только в Карпатах. Он может образовываться с 5-6 января в западных и северных областях, но ненадолго, потому что мокрый снег", - объясняет Птуха.

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Как писал УНИАН, 2 января, погода в Украине будет еще теплее, чем в первый день года. Местами воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов. Однако уже в ближайшие дни ожидается похолодание.

Также мы рассказывали, что в небе над Конотопом увидели необычное явление. Синоптики зафиксировали зимнюю радугу, которую иногда еще путают с гало.

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