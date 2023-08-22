На части территорий ожидаются дожди с грозами.

В День Государственного флага Украины, 23 августа, ожидается хорошая погода, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

"Преимущественно ясная погода с голубым небом и желтыми красивыми цветами позднего лета", - отметила она.

Погода 23 августа - температура и осадки

По прогнозу синоптика, дожди с грозами вероятны лишь в западной части Украины.

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Температура воздуха 23 августа на юге и востоке, а также местами в центре Украины будет находиться в пределах +28…+32 градуса, на остальной части территории - +24…+29 градусов.

Что касается погоды в Киеве 23 августа, то ожидается день без осадков и с температурой воздуха +28 градусов.

Погода 22 августа - прогноз

Сообщалось, что со вторника, 22 августа, погода в Украине начнет меняться. На западе и севере страны жара ослабнет. Местами в центре, на северо-востоке, а также в Запорожской области ожидаются дожди.

Также отмечалось, что киевлян 22 августа ждет сухая и очень теплая погода. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +28°. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Свежести добавит северо-западный ветер, скорость которого будет около 2,6 - 4,1 м/с.

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