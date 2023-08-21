Со вторника, 22 августа, погода в Украине начнет меняться. На западе и севере страны жара ослабнет. Местами в центре, на северо-востоке, а также в Запорожской области ожидаются дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +22°, днем +28°.
- Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +27°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Тернополе 22 августа ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +19°...+30°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +19° днем +28°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+27°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°, небольшой дождь.
- В Одессе 22 августа - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +33°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +21°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +21°...+31°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
Приметы погоды 22 августа
22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме.