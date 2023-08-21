22 августа в столице будет очень тепло.

Во вторник, 22 августа, киевлян ждет сухая и очень теплая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура не опустится ниже +22°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +28°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Свежести добавит северо-западный ветер, скорость которого будет около 2,6 - 4,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 22 августа - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +17°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Тернополе 22 августа ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +21°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +19°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +19° днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+27°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°, небольшой дождь.

В Одессе 22 августа - практически безоблачно, температура ночью +23°, днем +33°.

В Херсоне во вторник ночью будет +21°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +21°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

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