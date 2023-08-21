Погода начнет меняться уже со вторника, 22 августа.

В ближайшую неделю в Украине ожидается тепла и местами жаркая погода. Осадки наиболее вероятны во второй половине недели и на выходных. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его данным, начало недели еще будет жарким, однако постепенно, начиная с западных и северных областей, к нам начнет поступать свежая и прохладная воздушная масса скандинавского происхождения.

"Поэтому со вторника температурный фон в Украине начнет постепенно снижаться и уже во второй половине недели достигнет средних многолетних значений", - говорит синоптик.

По его данным, ближе к выходным ожидается изменение синоптических условий - возникнут условия для выпадения дождей, за исключением восточных и южных регионов.

Погода 21 августа

В понедельник, по прогнозу синоптика, небольшие кратковременные грозовые дожди пройдут в северных, восточных областях, днем также на Полесье. Температура воздуха днем +28...+33 °С, в южных и местами центральных областях разогреет д о+33 ... +38 °С.

Погода 22 августа

Во вторник небольшие дожди, кое-где с грозами ожидаются на севере Левобережья. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +16...+21 °С, днем +25...+30 °С. В северной части ночью +12. ..+17 °С, днем +22...+27 °С. На юге сохранится жаркая погода с дневными температурами +32...+37 °С.

Погода 23 августа

В среду, по данным Игоря Кибальчича, на территории большинства областей ожидается солнечная и сухая погода. Кратковременные грозовые дожди пройдут только днем в Карпатах и на Прикарпатье. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +25 ... +30 °С. В южной половине ночью +17. ..+22 °С, днем +29...+ 34 °С.

Когда жара покинет Украину - прогноз синоптика

Об изменении погоды на текущей неделе говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, уже после Дня Независимости в Украине станет больше осадков и возможно прохождение отдельных атмосферных фронтов.

Вас также могут заинтересовать новости: