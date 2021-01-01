На выходных украинцев порадует теплая весенняя погода без дождей и снега

На этих выходных несколько областей порадует солнечная погода.

Украинцев ждет приятная погода / фото ua.depositphotos.com

В ближайшие выходные, 2 и 3 января, дневная температура воздуха в Украине составит +2°...+12°. Морозов и осадков не ожидается. Практически по всей стране - облачная погода с прояснениями. Солнечные дни порадуют жителей Одессы, Симферополя и Винницы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ясно и безоблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +3°. В воскресенье в столице пасмурно, температура: 0°...+4°.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +7°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +1°, днем +3°, пасмурно.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +5°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +5°, днем +6°, солнце станет меньше - ожидается пасмурная погода.

В Виннице в субботу будет ясно, температура воздуха -1°...+4°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью опустится до 0°, днем останется без изменений.

В субботу в Одессе ожидается ясная и безоблачная погода, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье днем немного похолодает и появится облачность, температура ночью до +3°, днем +6°.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, -3°...+1°.

В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье - немного похолодает, днем температура упадет до +4°, ожидается облачный день.

В Симферополе будет солнечно, +2°...+11°. В воскресенье +3°...+12°, небольшая облачность.

Жителям Мариуполя в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье ночью -2°, днем +2°, пасмурно.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье -3°...+2°, останется такая же облачная погода.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу облачно, температура до +4°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -5°, днем +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем до +3°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +7°. В воскресенье температура днем снизится до +2°, а ночью - до 0°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра практически безоблачно, +7°, в воскресенье - пасмурно, температура воздуха +3°...+8°.

В Затоке в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +8°. В воскресенье - практически безоблачно, днем с температурой до +4°, ночью до +9°.

В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +7°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, а днем +3°.

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