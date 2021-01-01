На выходных украинцев порадует теплая весенняя погода без дождей и снега
На этих выходных несколько областей порадует солнечная погода.
В ближайшие выходные, 2 и 3 января, дневная температура воздуха в Украине составит +2°...+12°. Морозов и осадков не ожидается. Практически по всей стране - облачная погода с прояснениями. Солнечные дни порадуют жителей Одессы, Симферополя и Винницы.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ясно и безоблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +3°. В воскресенье в столице пасмурно, температура: 0°...+4°.
Во Львове в субботу ночью -2°, днем +7°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +1°, днем +3°, пасмурно.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +5°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +5°, днем +6°, солнце станет меньше - ожидается пасмурная погода.
В Виннице в субботу будет ясно, температура воздуха -1°...+4°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью опустится до 0°, днем останется без изменений.
В субботу в Одессе ожидается ясная и безоблачная погода, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье днем немного похолодает и появится облачность, температура ночью до +3°, днем +6°.
В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, -3°...+1°.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье - немного похолодает, днем температура упадет до +4°, ожидается облачный день.
В Симферополе будет солнечно, +2°...+11°. В воскресенье +3°...+12°, небольшая облачность.
Жителям Мариуполя в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Краматорске в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье ночью -2°, днем +2°, пасмурно.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье -3°...+2°, останется такая же облачная погода.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу облачно, температура до +4°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -5°, днем +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем до +3°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +7°. В воскресенье температура днем снизится до +2°, а ночью - до 0°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра практически безоблачно, +7°, в воскресенье - пасмурно, температура воздуха +3°...+8°.
В Затоке в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +8°. В воскресенье - практически безоблачно, днем с температурой до +4°, ночью до +9°.
В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +7°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -1°, а днем +3°.
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- Винница+7°... -2°
- Днепр+4°... +3°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+5°... +4°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев+8°... +1°
- Кропивницкий+9°... +2°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+12°... 0°
- Хмельницкий+5°... -1°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+6°... 0°
- Черновцы+6°... -2°