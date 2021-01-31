Синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине
Количество осадков в феврале будет в пределах средних многолетних значений.
Последний месяц зимы будет более теплым, чем обычно.
Такой прогноз погоды на февраль дали в Укргидрометцентре.Украину продолжит засыпать снегом: прогноз погоды на ближайшие дни
Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.
Количество осадков в феврале будет в пределах средних многолетних значений - на уровне 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и в горах Крыма до 73-110 мм.
Прогноз на февраль от народного синоптика Леонида Горбаня
- В феврале будет несколько периодов морозов и потепления. Так, согласно прогнозам синоптика, первая декада февраля будет холодной и снежной.
- По его словам, в период с 11 по 20 февраля прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем второй декады будет 16 февраля.
- А вот третья декада февраля, по мнению синоптика, ожидается сравнительно теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1° до +1°. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.
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