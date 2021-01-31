Синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине

Количество осадков в феврале будет в пределах средних многолетних значений.

Какой будет погода в феврале / фото REUTERS

Последний месяц зимы будет более теплым, чем обычно.

Такой прогноз погоды на февраль дали в Укргидрометцентре. Читайте также Украину продолжит засыпать снегом: прогноз погоды на ближайшие дни

Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Количество осадков в феврале будет в пределах средних многолетних значений - на уровне 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и в горах Крыма до 73-110 мм.

Прогноз на февраль от народного синоптика Леонида Горбаня