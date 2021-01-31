Синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине

10:17, 31 января 2021
230
Прослушать
Остановить

Количество осадков в феврале будет в пределах средних многолетних значений.

Какой будет погода в феврале / фото REUTERS
Какой будет погода в феврале / фото REUTERS

Последний месяц зимы будет более теплым, чем обычно.  

Такой прогноз погоды на февраль дали в Укргидрометцентре.Украину продолжит засыпать снегом: прогноз погоды на ближайшие дни

Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Количество осадков в феврале будет в пределах средних многолетних значений - на уровне 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и в горах Крыма до 73-110 мм.

Прогноз на февраль от народного синоптика Леонида Горбаня

  • В феврале будет несколько периодов морозов и потепления.  Так, согласно прогнозам синоптика, первая декада февраля будет холодной и снежной.
  • По его словам, в период с 11 по 20 февраля прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем второй декады будет 16 февраля.
  • А вот третья декада февраля, по мнению синоптика, ожидается сравнительно теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1° до +1°. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодапрогноз погодыпрогноз погоды в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой снег
92 %
760 мм
4.8 м/с
69 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь