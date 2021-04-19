В западных регионах все еще сохранится прохладная погода.

На этой неделе в Украине опять будут лить дожди. Но на этот раз, со среды в стране начнется потепление и достигнет на востоке +19°. К выходным дожди отступят с южных и части западных областей.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 19 апреля, дожди полностью покинут Украину. В большинстве областей ожидается облачная с прояснениями погода, температура будет колебаться в пределах +11°...+15°.

Во вторник Украину снова накроют дожди, сухо будет только в Черкасской области. В сравнении с понедельником температура снизится на пару градусов до +12°...+14°.

В среду дожди продолжатся, местами усилятся до ливней. Сухих областей станет чуть больше: к Черкасчине добавятся Николавщина, Херсонщина и Запорожье. На юге потеплеет до +16°.

Четверг ожидается таким же дождливым, при этом в перерывах между ливнями будет светить солнце. Температура будет расти: в стране потеплеет до +19°. Сухо на этот раз будет в Одессе, Виннице и Житомире.

В пятницу дожди отступят с юга и востока Украины. В Чернигове ожидается гроза. В западные регионы придет похолодание до +8°, при этом на остальной территории будет держаться теплая погода.

На выходных дожди уйдут с южных и части западных областей, на остальной территории - будут лить все выходные. Температура будет колебаться на уровне +9°...+16°, в Крыму достигнет +18°.

Народный прогноз на неделю

19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.

22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

24 апреля - день Антипы священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

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Автор: Елена Пилипчак