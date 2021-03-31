Мороз отступил: с туманом в Карпаты пришло весеннее потепление (фото)
Из-за тумана видимость упала до 50 метров.
Сегодня, 31 марта, в Карпатах началась весна: температура в горах поднялась до +1°.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский-облачно, туман. Температура воздуха +1°, ветер северный 7 м/с", - говорится в сообщении.
Из-за тумана видимость упала до 50 метров.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Прогноз погоды в Украине на 31 марта: данные погоды УНИАН
В среду, 31 марта, в Украине ожидается сухая погода, во многих областях выглянет солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +7°...+17°.
В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +14°.
Во Львове в среду ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +15°.
В Одессе 31 марта - солнечно, температура ночью +2°, днем +10°.
- Винница+10°... +6°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+13°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+12°... +8°
- Кропивницкий+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+16°... +6°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+16°... +6°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+8°... +5°
- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+12°... +6°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+10°... +6°
- Черновцы+14°... +7°