Мороз отступил: с туманом в Карпаты пришло весеннее потепление (фото)

Из-за тумана видимость упала до 50 метров.

В горах понемногу начинает таять снег / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 31 марта, в Карпатах началась весна: температура в горах поднялась до +1°.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский-облачно, туман. Температура воздуха +1°, ветер северный 7 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за тумана видимость упала до 50 метров.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в высокогорье Закарпатской области и в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта: данные погоды УНИАН

В среду, 31 марта, в Украине ожидается сухая погода, во многих областях выглянет солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +7°...+17°.

В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +14°.

Во Львове в среду ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +15°.

В Одессе 31 марта - солнечно, температура ночью +2°, днем +10°.