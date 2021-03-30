Тепло и сухо: завтра в Украине температура достигнет +17° (карта)

16:30, 30 марта 2021
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Дождей не ожидается.

Завтра в Украине потеплеет / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 31 марта, в Украине ожидается сухая погода, во многих областях выглянет солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +7°...+17°. 

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Синоптик пообещала "гармоничное завершение" марта и приятно удивила прогнозом на начало апреля

  • В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +14°.
  • Во Львове в среду ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +15°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
  • В Ривне в среду - переменная облачность, ночью +6°, днем +17°.
  • В Тернополе 31 марта ночью будет +7°, днем +15°, облачно.
  • В Хмельницком завтра будет облачно, ночью +5°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью +5°, днем +17°, без осадков.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, +6°...+12°.
  • В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°.
  • В Черкассах - облачно, ночью +5°, днем +11°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +4°...+10°.
  • В Одессе 31 марта - солнечно, температура ночью +2°, днем +10°.
  • В Херсоне в среду ночью +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.
  • В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +12°.
  • В Сумах завтра облачно, температура воздуха +4°...+8°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.
  • В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, 0°...+7°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°. 
  • В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура ночью -2°, днем +14°.
Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото УНИАН

Народные приметы 31 марта

31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

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Автор: Елена Пилипчак

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