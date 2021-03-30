Тепло и сухо: завтра в Украине температура достигнет +17° (карта)

Дождей не ожидается.

Завтра в Украине потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 31 марта, в Украине ожидается сухая погода, во многих областях выглянет солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +7°...+17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +14°.

Во Львове в среду ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +15°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.

В Ривне в среду - переменная облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 31 марта ночью будет +7°, днем +15°, облачно.

В Хмельницком завтра будет облачно, ночью +5°, днем +14°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью +5°, днем +17°, без осадков.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +6°...+12°.

В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°.

В Черкассах - облачно, ночью +5°, днем +11°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +4°...+10°.

В Одессе 31 марта - солнечно, температура ночью +2°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +12°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха +4°...+8°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.

В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, 0°...+7°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура ночью -2°, днем +14°.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото УНИАН

Народные приметы 31 марта

31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

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