Тепло и сухо: завтра в Украине температура достигнет +17° (карта)
Дождей не ожидается.
В среду, 31 марта, в Украине ожидается сухая погода, во многих областях выглянет солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +7°...+17°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Синоптик пообещала "гармоничное завершение" марта и приятно удивила прогнозом на начало апреля
- В Киеве - облачно, температура воздуха ночью +8°, днем +14°.
- Во Львове в среду ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +15°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
- В Ривне в среду - переменная облачность, ночью +6°, днем +17°.
- В Тернополе 31 марта ночью будет +7°, днем +15°, облачно.
- В Хмельницком завтра будет облачно, ночью +5°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно, ночью +5°, днем +17°, без осадков.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +6°...+12°.
- В Житомире в среду - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Черкассах - облачно, ночью +5°, днем +11°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +4°...+10°.
- В Одессе 31 марта - солнечно, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Херсоне в среду ночью +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +12°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха +4°...+8°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, 0°...+7°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.
- В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура ночью -2°, днем +14°.
Народные приметы 31 марта
31 марта - если в этот день зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +3°
- Днепр+9°... -1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+13°... +5°
- Кропивницкий+11°... -2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+11°... +6°
- Львов+9°... +6°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+7°... -1°
- Ровно+12°... +6°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+8°... 0°
- Тернополь+11°... +5°
- Харьков+6°... -3°
- Херсон+11°... -1°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+9°... 0°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+14°... +3°
+3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:+10° / +19°
Влажность:60 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:57
Закат19:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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