В Киевской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов

16:51, 10 декабря 2020
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Также остается ограничение движения в Ривненской области.

В Киевской области ограничили движение автобусов \ фото УНИАН
В Киевской области ограничили движение автобусов \ фото УНИАН

Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничено движение грузовиков и автобусов в Киевской области.

Этой ночью Украину накроет мокрый снег с ледяным дождем - синоптикОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно информации "Укравтодора", 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2 градусов мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области", - говорится в сообщении.

Также остается ограничение движения в Ривненской области.

Осложнение погодных условий в Украине

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Автор: Виталий Саенко

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