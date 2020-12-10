В Киевской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов
Также остается ограничение движения в Ривненской области.
Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничено движение грузовиков и автобусов в Киевской области.
Этой ночью Украину накроет мокрый снег с ледяным дождем - синоптикОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Согласно информации "Укравтодора", 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2 градусов мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области", - говорится в сообщении.
Также остается ограничение движения в Ривненской области.
Осложнение погодных условий в Украине
- Сегодня, 10 декабря, в Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях из-за непогоды временно было ограничено движение грузовиков и автобусов.
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