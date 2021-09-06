Сегодня в Украине будет прохладно / фото depositphotos.com

Неделя в Украине начинается с низких температур. Практически по всей стране сегодня будет +15°...+17°, лишь на юге в некоторых областях столбики термометров покажут +21°. Практически повсеместно будет небольшая облачность или облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
  • В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +16°.
  • В Тернополе 6 сентября ночью будет +3°, днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
  • В Виннице сегодня будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Полтаве сегодня - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+16°.
  • В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +21°, практически безоблачно.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+15°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+18°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +18°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.
Погода в Украине 6 сентяря / фото УНИАН

Народные приметы на 6 сентября

6 сентября - мученика Евтихия. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская