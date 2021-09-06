Сегодня в Украине будет прохладно / фото depositphotos.com
Неделя в Украине начинается с низких температур. Практически по всей стране сегодня будет +15°...+17°, лишь на юге в некоторых областях столбики термометров покажут +21°. Практически повсеместно будет небольшая облачность или облачно с прояснениями.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
- В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +16°.
- В Тернополе 6 сентября ночью будет +3°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
- В Виннице сегодня будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Полтаве сегодня - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+16°.
- В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +21°, практически безоблачно.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+15°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7°...+18°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +18°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.
Погода в Украине 6 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 6 сентября
6 сентября - мученика Евтихия. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.
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