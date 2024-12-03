Начало декабря будет спокойным, а на Николая погода начнет меняться.

Начало декабря принесло достаточно спокойную однообразную погоду, снег в Украине может пройти 7-го числа, но есть нюанс. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометцентра, отвечая на вопрос о погоде на этой неделе и осадках, которых стоит ожидать украинцам.

"Пока у нас эта неделя, начало декабря, принесла достаточно такую спокойную однообразную погоду без всяких проблем, по сути. У нас на процессы сейчас влияет поле повышенного давления, антициклон. Он обеспечивает погоду преимущественно без осадков или без существенных осадков, скажем так", - отметила она.

Птуха объяснила, что зимние антициклоны могут кое-где быть более влажными. Поэтому в течение этой недели еще могут наблюдаться туманы.

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"Но все же ожидаем, что уже на этой рабочей неделе будет немного больше прояснений по сравнению с выходными, которые были у нас чисто туманными", - сказала синоптик.

По ее словам, 3 декабря в западных областях, 4 - по Украине, кроме востока, а 5 - на правобережье - в ночные и утренние часы местами могут быть туманы.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточного направления, слабый, скоростью всего 3-8 метров в секунду.

"И температура также без всяких амплитуд. Вообще у нас ночью от 1 градуса тепла, местами до 5 градусов мороза. Те до -5° могут быть там, где будут ночные прояснения. В целом у нас такая температура даже около нуля как днем так и ночью держится: немного ниже ночью, немного выше днем", - сказала эксперт и добавила, что дневные температуры - от -2° до +3°.

Птуха отметила, что на юге, сегодня также и на западе страны, +1...+6 градусов. В Карпатах будет прохладнее всего: ночь -5...-10, а в дневные часы в ближайшие дни температура будет удерживаться на отметке около нуля градусов.

"Все достаточно стабильно до пятницы. Вот как раз таки в пятницу уже определенная перестройка синоптических процессов начнется".

Синоптик добавила, что будут начинать поступать атмосферные фронты с запада. Так, 6 декабря существенных осадков еще не ожидается, могут быть лишь "отдельные мокрые снежинки".

"Но вот 7 числа уже в Украине, кроме юго-востока, ожидаем небольшой мокрый снег и дождь. То есть такой чисто снег вряд ли уже будет, потому что температурные показатели остаются практически такими же, как и в течение недели: ночь - от +2° до -4°, день - от -1° до +5°", - рассказала синоптик.

В то же время на юге ночью будет +1°...+6°, а днем может быть +2...+8 градусов. А теплее всего в конце недели будет на юге Одесской области и в Крыму, где может быть до +10 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Первая неделя зимы в Украине обещает быть относительно спокойной в плане погоды. В ближайшие дни прогнозируется почти сухая атмосфера без значительных температурных перепадов. Температура воздуха будет колебаться в пределах небольших "плюсов" и "минусов" как днем, так и ночью. Ближе к выходным уже возможны осадки: небольшой дождь, мокрый снег или снег.

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