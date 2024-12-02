Осадков 3 декабря не будет.

Во вторник, 3 декабря, в Украине продлится сухая и довольно прохладная погода. Ночью и даже днем в некоторых областях будет небольшой "минус", а днем воздух макимально прогреется до +3°, толкьо в Крыму и на Закарпатье будет на градус-два теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +2°.

В Тернополе 3 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -2°, днем 0°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...0°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем -1°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...-2°.

В Одессе 3 декабря - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -2°...+5°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.

3 декабря - какой праздник, приметы погоды

3 декабря - Прокла. Если в этот день запел снегирь, а сорока лезет под стреху, то будет вьюга. Если в этот день снег пошел, то 3 июня пойдет дождь.

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