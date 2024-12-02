Во вторник, 3 декабря, в Украине продлится сухая и довольно прохладная погода. Ночью и даже днем в некоторых областях будет небольшой "минус", а днем воздух макимально прогреется до +3°, толкьо в Крыму и на Закарпатье будет на градус-два теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +3°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +2°.
- В Тернополе 3 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
- В Виннице завтра будет -2°...+2°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет -2°, днем 0°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...0°, пасмурно.
- В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем -1°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...-2°.
- В Одессе 3 декабря - пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.
- В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -2°...+5°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
3 декабря - какой праздник, приметы погоды
3 декабря - Прокла. Если в этот день запел снегирь, а сорока лезет под стреху, то будет вьюга. Если в этот день снег пошел, то 3 июня пойдет дождь.