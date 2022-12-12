Холодная погода ожидается на западе страны. При этом на юге и в большинстве центральных областей по-прежнему будет весеннее тепло.

Неделя в Украине начнется с похолодания, которое затронец западные, часть северных и Винницкую области. Местами даже днем будет "минус". На остальной территории будет теплая погода. Дожди продолжатся, однако их, как и облачности, станет меньше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +3°, снег.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -2°.

В Тернополе 12 декабря ночью будет -3°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем 0°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -2°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -3, днем 0°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+10°, дождь.

В Одессе 12 декабря - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +10°...+14°, легкий дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +3°, днем +6°.

12 декабря - Парамона. Если вода на реке тихая - на ровную зиму, шумная - на метели. Если взошла багряная заря - жди больших ветров.

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