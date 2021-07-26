Огромные валуны обрушились на автомобиль с туристами, погибли 9 человек.

В горах Индии произошел камнепад, унесший жизни девятерых человек. Еще двое получили травмы.

Об этом сообщает The Tribune India.

По данным издания, по меньшей мере девять туристов были раздавлены массивными валунами, которые в воскресенье соскользнули с холма после оползня недалеко от Батсари в племенном районе Киннаур.

Погибшие были частью группы из 11 туристов, которые направлялись из Сангла в Читкуль, когда в их автомобиль врезался валун.

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Сообщается, что как минимум два человека ранены.

По данным издания, в результате обвала был поврежден мост через реку Баспа и несколько автомобилей.

На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, как массивные валуны соскальзывают с вершины холма и направляются прямо к мосту Бейли.

Специалисты говорят, что камнепад продолжается, что мешает спасательным работам.

По словам официальных лиц, дорога в настоящее время закрыта для транспорта и пешеходов из соображений безопасности. Вдоль участка разместилась полиция. Около 50 автомобилей застряли на дороге.

Наводнение в Индии

Сильные ливни в Индии вызвали обвалы и подтопления жилых кварталов. Как сообщал Погода УНИАН, число погибших возросло до 125 человек.

В июле в штате Махараштра выпало больше всего осадков за последние 40 лет наблюдений метеорологов. Многодневные ливни серьезно повлияли на жизни сотен тысяч людей, а крупные реки под угрозой разлива.

Автор: Екатерина Лиманская