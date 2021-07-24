В некоторых частях западного побережья Индии выпало до 594 мм дождя.

Сильные ливни в Индии вызвали обвалы и подтопления жилых кварталов. Число погибших в субботу возросло до 125 человек.

Об этом пишет Reuters.

В июле в штате Махараштра выпало больше всего осадков за последние 40 лет наблюдений метеорологов. Многодневные ливни серьезно повлияли на жизни сотен тысяч людей, а крупные реки под угрозой разлива.

В Талии – за 180 км к юго-востоку от Мумбай – число погибших возросло до 42 после найденных тел под завалами в результате обвалов. Сход грунта разрушил большинство домов деревни.

Еще около 40 человек попали в заболоченную ловушку. Чиновники говорят, что вероятность найти их живыми после 36 часов поисков низкая.

В некоторых частях западного побережья Индии выпало до 594 мм дождя, жителей пострадавших районов пришлось эвакуировать. На горной станции Махабалешвар зафиксирован наибольший уровень осадков за сутки – 60 см.

Непогода в мире

В течение последних недель в нескольких частях мира наблюдаются значительные ухудшения погодных условий: наводнения в Китае и Западной Европе и волны адской жары в Северной Америке породили новые опасения по поводу влияния изменений климата.

Кроме того, в конце недели потоп произошел в Одессе.

Автор: Яна Ставская