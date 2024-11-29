Во Львове на 29 ноября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львове 29 ноября на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
По данным синоптиков, скользко будет и на дорогах Львовской области.
Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и Львовской области - прогноз
29 ноября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферного фронта.
По Львовской области будет облачно. Днем пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Утром на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ожидается слабый туман. Ветер будет западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается от +1° до +6°, а во Львове столбики термометров покажут +2°...+4°.
В целом в Украине сегодня будет облачно. В западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.