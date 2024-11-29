Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

Во Львове на 29 ноября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львове 29 ноября на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, скользко будет и на дорогах Львовской области.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

29 ноября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферного фронта.

По Львовской области будет облачно. Днем пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Утром на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ожидается слабый туман. Ветер будет западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается от +1° до +6°, а во Львове столбики термометров покажут +2°...+4°.

В целом в Украине сегодня будет облачно. В западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

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