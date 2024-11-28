В большинстве областей температура будет в пределах 0°...+4°.

Накануне выходных, 29 ноября, осадки в Украине продолжатся их станет больше. Небольшие дожди и мокрый снег ожидаются на западе, в большинстве северных и Винницкой областях. Столбики термометров покажут 0°...+4°, местами на юге и в большинстве западных областей воздух прогреется до +5°...+8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +85°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 29 ноября ночью будет +2°, днем +5°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+2°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 29 ноября - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем 0°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+8°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.

29 ноября - какой праздник, приметы погоды

29 ноября - день Святого Матфея, Семена. Если в этот день веют буйные ветры, то быть метелям и до 19 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: