Ожидается туман, а на дорогах будет скользко из-за гололеда.

Во Львове на 27 и 28 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По городу Львову до конца суток 27 ноября с сохранением ночью и утром 28 ноября туман видимостью 200-500 метров, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Такая же погода, как прогнозируется, будет и по территории Львовской области.

Видео дня

Поэтому на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 28 ноября

28 ноября погоду на Львовщине будет определять ночью поле повышенного атмосферного давления, а днем атмосферный фронт с запада.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман, а на дорогах гололедица. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью по области ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днем столбики термометров подскочат до +5°...+10°. Во Львове ночью будет 0°...-2°, а днем воздух прогреется до +7°...+9°.

Вас также могут заинтересовать новости: