Январь 2022 года обещает быть близким к климатической норме.

Январь 2022 года в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 миллиметров, на Закарпатье и в горах Крыма до 79 миллиметров, что в пределах нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 1-5° мороза, в Крыму 0-1° тепла, что близко к норме", - рассказали в Укргидрометцентре.

В целом, по данным специалистов, средняя месячная температура в январе в Украине составляет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

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Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-39,9° мороза, местами в Черниговской и Луганской областях до 40-41,9° мороза, на побережье Крыма местами 13-22° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 8-18° тепла, в Крыму до 21°.

По данным синоптиков, среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко первый день нового 2022 года в Украине будет теплым, во многих областях ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом.

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