По данным синоптика Натальи Диденко, 1 января 2022 года местами в Украине потеплеет почти до +10 градусов.

Первый день нового 2022 года в Украине будет теплым, во многих областях ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завершится 2021 год небольшими морозами, которые еще будут наблюдаться на Востоке (-1°...-6°), на Юге (-2°...+4°) и в Сумской области, где еще будет -2°...-4°. Теплее всего 31 декабря будет в западных областях: ночью около 0°, а днем +1°...+6°.

Но уже 1 января нового, 2022 года, в Украину придет потепление.

"В западных областях первого января будут петь птички... Потому что именно здесь запахнет весной - ожидается в новогоднюю ночь +1...+4 градуса, днем +4...+8 градусов! Дождь", - рассказала синоптик.

По ее данным, восточная часть Украины в новогоднюю ночь получит температуру до -5°, а днем, 1 января, потеплеет до 0°. Здесь ночью и утром будет без осадков, а днем будет мокрый снег и дождь, ветрено.

"На юге Украины начало года будет с дождями, теплым, днем до +4...+9 градусов", - говорит синоптик.

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Центральные области также начнут новый год теплой погодой. По данным Натальи Диденко, ночью будет около 0°, а днем воздух прогреется до +1°...+5°. Периодически будет идти дождь, местами с мокрым снегом.

На севере Украины также в новогоднюю ночь ожидается преимущественно дождь. Днем осадки будут затихать. Ночью 1 января около 0°, днем +1°...+6°.

"Характерной особенностью первого дня нового года в Украине будет сильный штормовой ветер северо-западного направления", - предупредила она.

Погода в Киеве на Новый год

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 31 декабря ночью и утром ожидается мокрый снег, возможен периодически дождь. Днем потеплеет до -1°...+1°, на дорогах будет скользко.

"1 января в Киеве ночью около нуля, преимущественно дождь. Днем потеплеет до +3°...+6°, местами хилый дождь, ничего серьезного. Очень ветрено!"- предупредила синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, к концу недели воздушные потоки изменятся и по Украине начнет распространяться котловина северного циклона с осадками. Тому в новогоднюю ночь возможен небольшой снег с дождем, однако не по всей территории страны. Без морозов.

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