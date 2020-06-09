Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
На юге температура до +36°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 9-10 июня
Погода в Украине. На востоке без осадков. температура ночью до +17°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +36°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +34°.
Прогноз погоды в Украине на среду, 10 июня
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Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+33°... +18°
- Донецк+33°... +18°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+33°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+31°... +18°
- Кропивницкий+33°... +18°
- Луганск+34°... +18°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+23°... +15°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+30°... +19°
- Чернигов+31°... +19°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+20 °
Влажность:60 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:43
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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