Погода на завтра: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 9 июня 2020
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На юге температура до +36°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 9-10 июня

Погода в Украине. На востоке без осадков. температура ночью до +17°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +36°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +29°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара
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