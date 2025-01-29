Не исключено, что в некоторых регионах даже образуется снежный покров.

На днях в Украину придет похолодание, пока речь идет о ночных минимумах в пределах -3°...-8°. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос относительно информации о якобы сильном похолодании в Украине со следующей недели, с 5 февраля, вплоть до -16 градусов, она отметила, что на начало февраля действительно ожидается снижение температуры и возвращение ее к зимнему характеру.

"И температурные показатели, если говорить уже о 2-3 февраля, то температура уже как днем, так и ночью, будет от -3° до +3°. На юге 2 февраля, на востоке - еще 0°...+6°. А дальше еще немного снизится и уже ночные минимумы уже будут в пределах -3°...-8°", - рассказала эксперт.

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В то же время, добавила Птуха, четче говорить о 5 числе и морозах в тот период еще рано, впрочем, пока "объективно большинство расчетов дают -3°...-8°". А если температура где-то и будет опускаться ниже, то это будет зависеть от облачности и будет иметь более эпизодический характер.

"Пока мы больше акцентируем внимание на 3 февраля, потому что именно 3 февраля у нас ожидаются осадки, будет атмосферный фронт пролегать через территорию Украины. И там ночью на юго-западе страны, а днем - в большинстве регионов, кроме юга и востока, ожидаем мокрый снег. И образование местами снежного покрова", - сказала синоптик.

Так, не исключено, что в некоторых регионах образуется снежный покров и "возвращение к зиме".

"А в дальнейшем уже будем смотреть, насколько этот воздух из северных широт проникнет на территорию Украины. И то, как будут опускаться температуры, уже будем сообщать непосредственно (ближе - УНИАН) к этой дате", - отметила Птуха.

Каким будет февраль в Украине?

Как сообщал УНИАН, ранее Птуха отмечала, что температурные показатели февраля в Украине будут выше климатической нормы, а вот осадков будет меньше нормы.

Так, февраль по своим температурным показателям может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы - как декабрь и январь.

По словам Птухи, в первых числах месяца могут быть небольшие осадки. В то же время, начиная с 4 февраля и практически до 10-11 числа будет удерживаться поле высокого давления практически по всей Европе, и осадков там не ожидается.

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