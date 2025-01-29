В первых числах месяца могут быть небольшие осадки.

Температурные показатели февраля в Украине будут выше климатической нормы, а вот осадков будет меньше нормы.

Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос относительно прогноза на февраль.

Она отметила, что февраль по своим температурным показателям может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы - как декабрь и январь.

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"Но ожидаем, что в плане осадков, то их может быть меньше климатической нормы. Потому что у нас, если смотреть на процессы, то там в первых числах еще могут быть какие-то, скажем так, атмосферные фронты и, соответственно, осадки. Хотя, опять же, небольшие", - сказала эксперт.

В то же время, начиная с 4 февраля и практически до 10-11 числа, отметила синоптик, будет удерживаться поле высокого давления практически по всей Европе, и осадков там не ожидается.

Похолодание в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, ранее Птуха отмечала, что 1 февраля в Украине будет без осадков. Лишь на юге и востоке может быть небольшой дождь.

В то же время с 1 числа уже будет снижаться температура: и днем, и ночью она составит 0-6 тепла. Впрочем днем по югу и востоку будет еще теплее, +4 - +10. Прохладнее будет в западных областях, где ночью местами будет 1-3 градуса мороза.

После 1 февраля ожидается тенденция к дальнейшему снижению температуры до более зимнего ее характера. Так, ночные минимумы уже ориентировочно до 5-го числа составят в пределах 3-8 мороза, а дневные показатели будут около нуля.

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