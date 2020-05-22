Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 23-24 мая
Температура опустится до -3°.
В течение 23-24 мая в Украине ожидаются заморозки.
Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"23 мая в Украине и 24 мая на Левобережье местами на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-3° (Iуровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+12°... +4°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +4°
- Киев+13°... +6°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+12°... +3°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+17°... +5°
- Хмельницкий+12°... +4°
- Черкассы+13°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+14°... +6°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+16 °
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Давление:757 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:05:50
Закат20:22
Видимость:16 км
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