Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 23-24 мая

Температура опустится до -3°.

Синоптики попреджають о заморозках в Украине / pixabay.com

В течение 23-24 мая в Украине ожидаются заморозки.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 мая в Украине и 24 мая на Левобережье местами на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-3° (Iуровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.