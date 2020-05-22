Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 23-24 мая

09:47, 22 мая 2020
160
0

Температура опустится до -3°.

Синоптики попреджають о заморозках в Украине / pixabay.com
Синоптики попреджають о заморозках в Украине / pixabay.com

В течение 23-24 мая в Украине ожидаются заморозки.

Погода на сегодня: в Украине почти без осадков, температура до +18° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 мая в Украине и 24 мая на Левобережье местами на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-3° (Iуровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине ожидается прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#заморозки
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
90 %
757 мм
3.8 м/с
66 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять