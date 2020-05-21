Прохладно и дождливо: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели
Потепления в ближайшие дни не ожидается.
В ближайшие дни по всей Украине ожидается прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди с грозами.
Сегодня в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 22 мая в Черниговской и Сумской областях пройдут дожди. Температура днем от +11 до +18 градусов.
В субботу, 23 мая, осадки ожидаются на северо-востоке Украины. Температура от +12 до +20 градуса.
В воскресенье дожди накроют запад, север и центр страны. Днем в Украине ожидается от +14 до +20 градусов.
Напомним, в течение 22-23 мая в западных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3°.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+15°... +5°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+17°... +7°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +6°
- Кропивницкий+14°... +4°
- Луганск+16°... +4°
- Луцк+14°... +3°
- Львов+14°... +1°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+13°... +2°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+14°... +2°
- Харьков+15°... +3°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+16°... +5°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+16°... +5°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+9 °
Влажность:74 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:14 км
Фаза луны:
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