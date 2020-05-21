Прохладно и дождливо: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели

13:00, 21 мая 2020
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Потепления в ближайшие дни не ожидается.

В Украине ожидаются дожди / фото: ua.depositphotos.com
В Украине ожидаются дожди / фото: ua.depositphotos.com

В ближайшие дни по всей Украине ожидается прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди с грозами.

Сегодня в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 22 мая в Черниговской и Сумской областях пройдут дожди. Температура днем от +11 до +18 градусов.

В субботу, 23 мая, осадки ожидаются на северо-востоке Украины. Температура от +12 до +20 градуса. 

В воскресенье дожди накроют запад, север и центр страны. Днем в Украине ожидается от +14 до +20 градусов.

Напомним, в течение 22-23 мая в западных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3°.

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Теги: #погода#дождь
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