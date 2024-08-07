Традиционно самая высокая температура будет на юге Украины.

До конца текущей недели температура в Украине повысится. Традиционно самая высокая температура будет на юге, где воздух будет прогреваться до +33°...+35°, но и в других областях в ближайшие дни уже будет до +32°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 8 августа

В четверг, по прогнозу синоптика, в Украине будет преобладать погода без осадков. Ночью и утром в западных областях местами будет туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С, на юге местами до +32 °С.

Погода 9 августа

В пятницу ночью будет без осадков, а днем местами в западных областях пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром в западной части местами будут наблюдаться туманы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Ночью будет +14...+19 °С, днем +27...+32 °С, а на юге разогреет до +34 °С.

Видео дня

Погода 10 августа

В субботу ночью в северных и западных областях, а днем местами в центральных, южных регионах и на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем +27...+32 °С, а в южных и местами центральных областях накалит до +33...+35 °С.

Погода 11 августа

В конце недели осадков в Украине не предвидится. Ветер сохранится северо-западной четверти, 5-10 м/с. Ночью будет +14...+19 °С, днем +24...+29 °С, в южной части воздух прогреется до +31...+33 °С.

В Украину идет жара - прогноз

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в середине августа в Украину придет сильная жара. По ее данным, жара придет с 15 августа и начнется несколько необычно - с западных областей. уже потом она распространится на центр, север, юг и восток Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: