Погода в Украине начнет меняться с 10 августа.

В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная погода с периодическими дождями, однако же с 10 августа синоптическая ситуация начнет меняться. Сначала задождит, а затем придет жара. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В течение 7-8 августа, по ее прогнозу, будет в основном сухо. кратковременные дожди с грозами ожидаются только в Харьковской области, а также местами на севере и в центре страны.

Ночная температура воздуха в ближайшие дни будет в пределах +12...+17 градусов, а дневная - от +22 до +27. На юго-востоке будет теплее - до +31.

Видео дня

С 10 августа погода в Украине начнет меняться. Очередной атмосферный фронт принесет осадки в центральные, северные и западные области. А уже с 11 августа погоду будет определять поле повышенного давления. В целом в конце текущей недели и в начале следующей в стране прекратятся дожди и вернется жара.

По прогнозу, новая волна жары не будет такой же интенсивной и столь же длительной, как была в июле. "Но то, что температура воздуха будет повышаться, это точно", - говорит синоптик.

Сейчас ожидается, что в Киеве температура воздуха может достичь +30 градусов, а в южных регионах - чуть выше. Такая температура будет сохраняться по крайней мере в течение первой половины следующей недели.

В Украину возвращается жа ра - прогноз

О том, что в середине августа в Украине снова будет жарко, говорит и начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. В комментарии Погода УНИАН она отметила, что повышение температуры вероятно после 10 августа.

По ее данным, на юге может быть до +35°...+38°, а на западе и севере - до +35°.

"Но, чтобы +40° - пока таких расчетов нет и может так уже быть, что и не будет", - сказала синоптик.

Вас также могут заинтересовать новости: