Наталка Диденко напомнила, что лето еще продолжается.

Погода в Украине в начале следующей недели будет по-летнему теплой. В отдельных областях воздух прогреется до +33°C.

"Очередная синоптическая неделя в Украине крепко будет держать лето за руку", - сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в понедельник, 21 июля, в течение дня составит +24+29°C, в Черниговской и Сумской областях свежее, местами +20+23°C. При этом она отметила, что на юге, в юго-восточной части и в Днепропетровской области +30+33°C.

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"Дожди с грозами пройдут 21-го июля в северной части Украины (влияние циклона), ближайшей ночью локальные грозовые дожди возможны на западе и в центре. И еще один дождевой очаг будет наблюдаться только вечером в понедельник в Харьковской области. Все, кто не вошел в этот перечень, попадает завтра в сухую погоду", - сообщила синоптик.

Что касается Киева, то 21 июля ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в течение дня +24+26°C.

По прогнозу Диденко, во вторник, 22 июля, в большинстве областей Украины (кроме западной части) ожидается скачок до жары, а на юге и юго-востоке до сильной жары.

"Температура воздуха составит во вторник +29+34°C, на юге и юго-востоке +32+36°C. Только в западных областях ожидается 22-го июля +23+27°C", - подытожила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области прогнозируем неустойчивую погоду с колебаниями атмосферного давления, влажности и температуры, особенно дневной.

Отмечается, в течение 20-21 июля и днем 22 июля дожди в столице будут кратковременными, днем местами с грозами.

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