В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +21° (карта)

08:00, 25 мая 2020
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Теплее всего будет на востоке.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне

На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +19°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +18°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +16°. В центре также ожидаются осадки, температура до +18°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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