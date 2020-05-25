В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +21° (карта)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне
На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +19°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +18°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +16°. В центре также ожидаются осадки, температура до +18°.
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Погода в Украине
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- Днепр+19°... +9°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+20°... +9°
- Ивано-Франковск+16°... +8°
- Киев+16°... +9°
- Кропивницкий+16°... +9°
- Луганск+20°... +10°
- Луцк+16°... +6°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+17°... +10°
- Одесса+19°... +10°
- Полтава+18°... +9°
- Ровно+16°... +5°
- Симферополь+19°... +8°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+15°... +10°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+16 °
Влажность:75 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:48
Закат20:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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