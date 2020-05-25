В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +21° (карта)

Теплее всего будет на востоке.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

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На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +19°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +18°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +16°. В центре также ожидаются осадки, температура до +18°.

УНИАН

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