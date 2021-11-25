Осадки в пятницу, 26 ноября, не ожидаются.

Перед выходными в Украине заметно потеплеет. Практически по всей стране столбики термометров поднимутся на два-три градуса, местами температура составит +8°...+11°. Теплее станут и ночи, лишь на востоке страны еще немного подморозит. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +7°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +5°.

В Тернополе 26 ноября ночью будет +3°, днем +6°,облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Виннице будет +4°...+7°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 26 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +8°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Днепре завтра температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +3°...+9°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°.

Народные приметы на 26 ноября

26 ноября - Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.

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Автор: Екатерина Лиманская