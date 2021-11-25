26 ноября в Украине потеплеет / Фото REUTERS

Перед выходными в Украине заметно потеплеет. Практически по всей стране столбики термометров поднимутся на два-три градуса, местами температура составит +8°...+11°. Теплее станут и ночи, лишь на востоке страны еще немного подморозит. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +7°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.
  • В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +5°.
  • В Тернополе 26 ноября ночью будет +3°, днем +6°,облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.
  • В Виннице будет +4°...+7°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Одессе 26 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +11°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +8°, днем +8°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +3°...+9°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +3°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°.
Погода в Украине 26 ноября / фото УНИАН

Народные приметы на 26 ноября

26 ноября - Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.

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Автор: Екатерина Лиманская