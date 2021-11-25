26 ноября в Украине потеплеет / Фото REUTERS
Перед выходными в Украине заметно потеплеет. Практически по всей стране столбики термометров поднимутся на два-три градуса, местами температура составит +8°...+11°. Теплее станут и ночи, лишь на востоке страны еще немного подморозит. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +7°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +5°.
- В Тернополе 26 ноября ночью будет +3°, днем +6°,облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.
- В Виннице будет +4°...+7°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.
- В Одессе 26 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +11°.
- В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +8°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Днепре завтра температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +3°...+9°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°.
Погода в Украине 26 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 26 ноября
26 ноября - Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.
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