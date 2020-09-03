Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине на выходные
На выходных в Украине будет тепло.
На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 5 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до +23…+31 градуса. Самая жаркая погода будет на востоке страны, дождь пройдет в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.
В воскресенье, 6 сентября, по всей стране будет солнечно. Температура днем на востоке поднимется до +30 градусов, на юге - до +31. В западных областях столбики термометров поднимутся до +26 градусов, в северных - до +25. В центре днем ожидается до +30 градусов.
Погода в Украине
- В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
- Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. Ожидается, что жаркая погода сохранится в Украине до 5-6 сентября, дальше температура спадет примерно на 5 градусов.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+36°... +22°
- Донецк+35°... +20°
- Житомир+23°... +14°
- Запорожье+36°... +22°
- Ивано-Франковск+18°... +11°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+36°... +18°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+36°... +19°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+34°... +22°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+34°... +20°
- Тернополь+18°... +10°
- Харьков+35°... +21°
- Херсон+35°... +20°
- Хмельницкий+17°... +13°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+18°... +14°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+23 °
Влажность:91 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:49 %
Восход:06:40
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей