Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине на выходные

На выходных в Украине будет тепло.

На выходных в Украине будет тепло/ фото УНИАН

На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 5 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до +23…+31 градуса. Самая жаркая погода будет на востоке страны, дождь пройдет в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.

Погода в Украине на 5 сентября / УНИАН

В воскресенье, 6 сентября, по всей стране будет солнечно. Температура днем на востоке поднимется до +30 градусов, на юге - до +31. В западных областях столбики термометров поднимутся до +26 градусов, в северных - до +25. В центре днем ожидается до +30 градусов.

Погода в Украине на 6 сентября / УНИАН

Погода в Украине