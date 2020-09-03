Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине на выходные

14:05, 3 сентября 2020
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На выходных в Украине будет тепло.

На выходных в Украине будет тепло/ фото УНИАН
На выходных в Украине будет тепло/ фото УНИАН

На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях. 

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 5 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода, температура днем поднимется до +23…+31 градуса. Самая жаркая погода будет на востоке страны, дождь пройдет в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. 

Погода в Украине на 5 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 5 сентября / УНИАН

В воскресенье, 6 сентября, по всей стране будет солнечно. Температура днем на востоке поднимется до +30 градусов, на юге - до +31. В западных областях столбики термометров поднимутся до +26 градусов, в северных - до +25. В центре днем ожидается до +30 градусов. 

Погода в Украине на 6 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 6 сентября / УНИАН

Погода в Украине

  • В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
  • До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах. 
  • Синоптики рассказали, что погода в Украине осенью будет теплой и сухой, а зимой не ожидается полноценного снежного покрова. Ожидается, что жаркая погода сохранится в Украине до 5-6 сентября, дальше температура спадет примерно на 5 градусов. 

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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