Местами температура поднимется до +12°...+14°.

В ближайшие несколько дней в Украине сохранится сухая, но холодная погода. Однако уже на выходных ситуация начнет меняться: столбики термометров поползут вверх и начнутся дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Осадки начнут заходить в Украину в субботу, 27 ноября. Дожди в этот день ожидаются в восточных, центральных, а также Черниговской, Сумской и Запорожской областях.

Температура также начнет повышаться. На Западе будет +6°...+11°, на Севере - до +10°, в Центре +8°...+13°, на Востоке - до +6°, а на Юге и в Крыму +11°...+14°.

В воскресенье, 28 ноября, дожди пройдут на крайнем западе, в восточных и южных областях, а также в некоторых центральных. По всей стране столбики термометров покажут +7°...+12°. Ночи тоже станут намного теплее, до +4°...+9°.

В последний понедельник ноября, 29 числа, дождливая погода будет практически по всей стране. В западных областях, где температура будет держаться на уровне +5°...+7°, местами возможен мокрый снег. На севере ожидается до +6°...+8°, а на остальной территории будет +9°...+14°.

В последний ноябрьский день в Украине снова начнет холодать. В большинстве областей дневная температура будет на уровне 0°...+4°, лишь на Юге и Востоке будет теплее - до +7°...+11°. На западе Украины ожидается снег, на севере - мокрый снег, небольшие дожди возможны на юго-востоке.

Напомним, согласно прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, самым холодным месяцем будет январь, а самым снежным месяцем этой зимой станет февраль.

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Автор: Екатерина Лиманская