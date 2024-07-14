В ближайшие дни температура воздуха будет прогреваться до +40° и выше.

В понедельник, 15 июля, в Украине будет очень жарко. Пиковые значения температуры воздуха будут достигать и превышать +40°. Такой прогноз сделала Наталья Диденко, отметив, когда ожидается снижение температуры.

"О дождях в понедельник даже не вспоминаю. Сегодня (14 июля) разве что польет и погремит в западных областях Украины. И все", - отметила она.

Погода 15 июля - температура воздуха

По прогнозу Диденко, на несколько градусов ниже будет температура воздуха в западной части, в целом 15 июля ожидается +28+43°.

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"На юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться чрезвычайная жара", - добавила синоптик.

По ее словам, ослабление жары в этих регионах ожидается ориентировочно с 26-го июля.

Погода в Киеве - прогноз

Как отметила Диденко, в Киеве с 15 до 17 июля будет рекордная жара: "+36…+38°, вероятно выше. Сухо, солнечно"

Ослабление жары в столице ожидается 18 июля.

Прогноз погоды на 14 июля

Напомним, по прогнозу погоды, 14 июля, украинцев ждет 40-градусная жара. Почти по всей стране столбики термометров покажут +32°...+37°, а на юге будет +38°...+40°.

Местами на западе страны пройдут дожди и грозы. Осадки также могут добраться до северной части нашей страны. В западных областях будет небольшая облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура днем ожидается от +32° до +36°.

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