Однако на температуру осадки никак не повлияют.

В конце недели, 14 июля, украинцев ждет 40-градусная жара. Почти по всей стране столбики термометров покажут +32°...+37°, а на юге будет +38°...+40°.

Местами на западе страны пройдут дожди и грозы. Осадки также могут добраться до северной части нашей страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет небольшая облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура днем ожидается от +32° до +36°.

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На севере Украины сегодня также местами вероятны осадки. От палящего солнца защитит небольшая облачность. Температура будет около +36°.

На востоке Украины ожидается преимущественно ясная погода с большим количеством солнца. Воздух тут прогреется до +34°...+36°.

Жителей центральных областей ждет сухой и очень жаркий день с температурой от +34° до +38°.

На юге страны традиционно будет жарче всего. Тут столбики термометров подскочат до +34°...+40°. День будет ясным и безоблачным. Без каких-либо осадков.

Приметы погоды 14 июля

Если кричит сорока, то будет жара. Если к этому дню на деревьях уже появились желтые листья, то осень будет ранней. А если ветер изменил направление на западное, то скоро начнутся дожди.

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