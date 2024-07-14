В конце недели, 14 июля, украинцев ждет 40-градусная жара. Почти по всей стране столбики термометров покажут +32°...+37°, а на юге будет +38°...+40°.
Местами на западе страны пройдут дожди и грозы. Осадки также могут добраться до северной части нашей страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В западных областях сегодня будет небольшая облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура днем ожидается от +32° до +36°.
На севере Украины сегодня также местами вероятны осадки. От палящего солнца защитит небольшая облачность. Температура будет около +36°.
На востоке Украины ожидается преимущественно ясная погода с большим количеством солнца. Воздух тут прогреется до +34°...+36°.
Жителей центральных областей ждет сухой и очень жаркий день с температурой от +34° до +38°.
На юге страны традиционно будет жарче всего. Тут столбики термометров подскочат до +34°...+40°. День будет ясным и безоблачным. Без каких-либо осадков.
Приметы погоды 14 июля
Если кричит сорока, то будет жара. Если к этому дню на деревьях уже появились желтые листья, то осень будет ранней. А если ветер изменил направление на западное, то скоро начнутся дожди.