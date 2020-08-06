Стало известно, какой будет погода в Украине на выходных
По всей стране будет жарко.
На выходных по всей Украине установится жаркая и сухая погода.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 8 августа в Украине осадков не ожидается, температура днем составит +26...+35 градусов. Самая жаркая погода будет на юге.
В воскресенье, 9 августа, в Волынской области пройдет дождь, в остальных регионах - без осадков. Температура воздуха от +26 до +34 градусов.
Ранее сообщалось, что до конца текущей недели погода в Украине будет жаркой и сухой, небольшие дожди возможны только в Карпатах.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+31°... +16°
- Запорожье+35°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+30°... +18°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+36°... +21°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:92 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:78 %
Восход:06:15
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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