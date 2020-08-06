Стало известно, какой будет погода в Украине на выходных

13:01, 6 августа 2020
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По всей стране будет жарко.

На выходных в Украине будет жарко / фото УНИАН
На выходных в Украине будет жарко / фото УНИАН

На выходных по всей Украине установится жаркая и сухая погода. 

Погода на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 8 августа в Украине осадков не ожидается, температура днем составит +26...+35 градусов. Самая жаркая погода будет на юге. 

В воскресенье, 9 августа, в Волынской области пройдет дождь, в остальных регионах - без осадков. Температура воздуха от +26 до +34 градусов. 

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели погода в Украине будет жаркой и сухой, небольшие дожди возможны только в Карпатах. 

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Теги: #погода в Украине#погода на выходные
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