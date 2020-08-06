Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

09:44, 6 августа 2020
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До конца недели в Украине будет жарко.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

До конца текущей недели погода в Украине будет жаркой и сухой, небольшие дожди возможны только в Карпатах. 

Погода на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. 

"По ночам термометры будут показывать 13-19 выше нуля, а на юге - до 22 градусов. Днем ожидается плюс 28-33. В южных областях может быть 31-36 выше нуля, а на западе и севере Украины в дневное время - 25−30 градусов", - сообщила она.

По словам синоптика, на следующей неделе в Украине возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Из-за того, что с севера придет более прохладный воздух, жара спадет, температура упадет на 3-5 градусов.

Напомним, в ближайшие две недели в Украине будет держаться жаркая и сухая погода, дожди ожидаются с 19 августа. 

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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