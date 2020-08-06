Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
До конца недели в Украине будет жарко.
До конца текущей недели погода в Украине будет жаркой и сухой, небольшие дожди возможны только в Карпатах.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"По ночам термометры будут показывать 13-19 выше нуля, а на юге - до 22 градусов. Днем ожидается плюс 28-33. В южных областях может быть 31-36 выше нуля, а на западе и севере Украины в дневное время - 25−30 градусов", - сообщила она.
По словам синоптика, на следующей неделе в Украине возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Из-за того, что с севера придет более прохладный воздух, жара спадет, температура упадет на 3-5 градусов.
Напомним, в ближайшие две недели в Украине будет держаться жаркая и сухая погода, дожди ожидаются с 19 августа.
- Винница+31°... +15°
- Днепр+35°... +18°
- Донецк+35°... +17°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+35°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+35°... +18°
- Луцк+31°... +17°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+36°... +21°
- Хмельницкий+31°... +15°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +16°
- Черновцы+31°... +15°