С 7 по 9 января ожидаются сложные погодные условия: резкое снижение температуры воздуха до 19 – 25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины.

По всей территории Украины 8 января ожидаются сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м / с; на дорогах Украины гололедица", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Минвосстановления, с 7 по 9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: резкое снижение температуры воздуха до 19-25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины.

Видео дня

"Ситуация на дорогах будет осложненной из-за гололеда и налипания мокрого снега. При необходимости, движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто", - говорится в сообщении Министерства.

Водителей призывают в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Ситуация на Киевщине

В Киеве и области облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м / с.

Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 8-13° мороза; в Киеве в течение суток 11-13° мороза.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают, что 8 января на дорогах региона гололедица, объявлен I уровень опасности. Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине 7 января

По данным синоптиков, 7 января в Украине будет облачно. В южной части ночью без осадков, а днем дождливо. температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Крыму воздух прогреется до +16°. В северных, Волынской и Ровенской областях местами пройдет небольшой снег. Температура в течение суток -7°...-12°, в Черниговской и Сумской областях местами -15°...-20°.

На остальной территории ожидаются сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях значительные осадки). Температура ночью и днем от +1° до -4°.

На дорогах по всей стране, кроме юга, будет гололедица.

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