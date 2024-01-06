На завтра в Украине объявлен І уровень опасности.

На воскресенье, 7 января, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют метели, усиление ветра и значительные осадки.

"7 января в большинстве западных, центральных и восточных областей гололед, налипание мокрого снега, метель, порывы ветра 15-20 м/с, днем в центральных и Донецкой областях значительный дождь и мокрый снег", - говорится в предупреждении.

Также на дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица. По всей стране, кроме этих областей, объявлен І уровень опасности:

Видео дня

Закарпатская;

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

АР Крым.

Погода в Украине 7 января

По данным синоптиков, 7 января в Украине будет облачно. В южной части ночью без осадков, а днем дождливо. температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Крыму воздух прогреется до +16°. Ветер будет восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами пройдет небольшой снег. Температура в течение суток -7°...-12°, в Черниговской и Сумской областях местами -15°...-20°.

На остальной территории ожидаются сложные погодные условия: дождь и мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, метель (днем в большинстве центральных и Донецкой областях значительные осадки). Температура ночью и днем от +1° до -4°.

Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, центральных и восточных областей порывы будут достигать 15-20 м/с.

На дорогах по всей стране, кроме юга, будет гололедица.

Вас также могут заинтересовать новости: