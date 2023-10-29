В Карпатах и на реке Латорица объявлен I уровень опасности, "желтый".

В понедельник, 30 октября, в украинских Карпатах ожидается сильный ветер. В то же время на реках Днестр, Латорица и Тиса ожидаются опасные гидрологические явления.

Как предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре, завтра в Карпатах возможны порывы ветра 19-24 м/с. Объявлен I уровень опасности, "желтый".

В то же время в результате паводковой волны продолжатся повышение уровней воды в реке Тиса (на 1,5–2,0 м, в пределах русла и без негативных последствий), реке Латорица (на 1,0–1,5 м, с выходом воды на пойму межамбового пространства (и уровень опасности, "желтый"). На Днестре ожидается прохождение максимального уровня паводка.

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"30 октября во второй половине суток ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) высотой 330-370 см над условным нулем поста (уровень воды на 8 часов 29 октября составлял 280 см). Максимальный расход воды прогнозируется в пределах 270 – 370 м3/с, без угрозы негативных последствий", - предупреждают синоптики.

Погода в Украине 30 октября - прогнозы

В понедельник, 30 октября, Украина окажется под влиянием восточного антициклона, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во всех областях ожидается сухая погода, без осадков, но с сильным ветром.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник, 30 октября, в некоторых областях Украины ожидается туман, в других – сильный ветер.

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