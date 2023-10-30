В южных регионах столбики термометров будут подниматься выше 20° градусов Цельсия

В понедельник, 30 октября, в некоторых областях Украины ожидается туман, в других – сильный ветер, прогнозируют в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Переменная облачность. Без осадков. В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 19-24 м/с", – прогнозируют синоптики.

В южных регионах столбики термометров будут подниматься выше 20° градусов Цельсия. "Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и западных областях 8-13°, днем 16-21°, в Крыму и Одесской области до 24°; на востоке и северо-востоке ночью 1-6° тепла, днем 13-18°", – отмечают в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 30 октября - что говорят синоптики

28 октября часть регионов Украины охватил ураган, непогода повалила сотни деревьев и убила четырех человек. Однако в воскресенье, 29 октября, непогода отступила. Но уже в понедельник, 30 октября, Украина окажется под влиянием восточного антициклона, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во всех областях 30-го октября ожидается сухая погода, без осадков, но с сильным ветром. Ветер будет не такой сильный, как в субботу, однако порывы могут местами достигать 15-20 метров в секунду.

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