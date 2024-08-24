Жаркой предполагается вся следующая неделя.

В Украину 25 августа после непродолжительного похолодания возвращается жара - везде будет солнечно и сухо. Таким прогнозом поделилась в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

Так, она сообщила, что завтра в течение дня ожидается +30... +34 градуса, на юге, востоке и местами в центральных областях +33...+36 градусов.

"В Киеве в воскресенье также начнет повышаться температура воздуха, завтра уже до +30 и чуть выше. Будет солнечно", - рассказала Диденко.

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В целом, по прогнозу синоптика, вся следующая неделя в Украине предполагается жаркой.

Погода в Украине - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что ближайшие выходные в Украине будут солнечными, теплыми и без осадков.

По словам эксперта, над большей частью Восточной Европы сформировалось поле высокого давления, что способствует спокойным погодным условиям на большой территории. Это означает, что значительных колебаний температуры не будет, а осадки почти полностью отсутствуют.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что отдохнуть от жары можно будет только 1-2 сентября, когда температура снизится до комфортной.

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